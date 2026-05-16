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Máxima tensión en Bolivia: seguidores de Evo Morales tomaron un aeropuerto para impedir su detención

Militantes afines al ex presidente ocuparon la terminal aérea de Chimoré y advirtieron que defenderán a su líder “aunque cuesten vidas”. Hay 57 detenidos tras los operativos.

Hoy 19:36
Disturbios Bolivia

Seguidores de Evo Morales tomaron este sábado el aeropuerto de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, para impedir una posible detención del ex mandatario boliviano, quien enfrenta causas judiciales y órdenes de captura.

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La ocupación fue encabezada por dirigentes cocaleros afines a Morales, que bloquearon la pista con piedras, ramas y otros objetos para dejar la terminal fuera de funcionamiento. “Las bases han dicho que aquí vamos a defender a nuestro líder aunque cuesten vidas”, afirmó el dirigente Teófilo Sánchez.

El ex presidente es investigado por presuntos delitos de estupro y trata de personas vinculados a hechos denunciados en 2015. Morales rechaza las acusaciones y asegura que existe un plan político para detenerlo.

Mientras tanto, la crisis política y social en Bolivia continúa agravándose. Los bloqueos impulsados por sectores afines al ex mandatario mantienen aisladas varias regiones del país y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La Defensoría del Pueblo informó que al menos 57 personas fueron detenidas durante operativos realizados este sábado por policías y militares para despejar rutas y recuperar el control de distintos puntos estratégicos.

En medio de la creciente tensión, el Gobierno boliviano acusó a sectores cercanos a Morales de intentar desestabilizar el país, mientras que el ex mandatario insiste en reclamar garantías judiciales y denunciar una persecución política en su contra.

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