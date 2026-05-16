Máxima tensión en Bolivia: seguidores de Evo Morales tomaron un aeropuerto para impedir su detención

Militantes afines al ex presidente ocuparon la terminal aérea de Chimoré y advirtieron que defenderán a su líder “aunque cuesten vidas”. Hay 57 detenidos tras los operativos.

Hoy 19:36

Seguidores de Evo Morales tomaron este sábado el aeropuerto de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, para impedir una posible detención del ex mandatario boliviano, quien enfrenta causas judiciales y órdenes de captura.

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La ocupación fue encabezada por dirigentes cocaleros afines a Morales, que bloquearon la pista con piedras, ramas y otros objetos para dejar la terminal fuera de funcionamiento. “Las bases han dicho que aquí vamos a defender a nuestro líder aunque cuesten vidas”, afirmó el dirigente Teófilo Sánchez.

El ex presidente es investigado por presuntos delitos de estupro y trata de personas vinculados a hechos denunciados en 2015. Morales rechaza las acusaciones y asegura que existe un plan político para detenerlo.

Mientras tanto, la crisis política y social en Bolivia continúa agravándose. Los bloqueos impulsados por sectores afines al ex mandatario mantienen aisladas varias regiones del país y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La Defensoría del Pueblo informó que al menos 57 personas fueron detenidas durante operativos realizados este sábado por policías y militares para despejar rutas y recuperar el control de distintos puntos estratégicos.

En medio de la creciente tensión, el Gobierno boliviano acusó a sectores cercanos a Morales de intentar desestabilizar el país, mientras que el ex mandatario insiste en reclamar garantías judiciales y denunciar una persecución política en su contra.