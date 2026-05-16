“Fideo seca nucas” y chiflidos: así recibieron los hinchas de River a Ángel Di María

El campeón del mundo fue apuntado por los fanáticos millonarios en la previa de la semifinal ante Rosario Central tras la polémica por sus declaraciones luego del cruce con Racing.

Hoy 19:44

La previa de la semifinal entre River Plate y Rosario Central por el Torneo Apertura tenía un foco especial puesto en Ángel Di María. Luego de la polémica que se generó tras la clasificación del Canalla frente a Racing Club, existía mucha expectativa por conocer cómo reaccionaría el público del Monumental ante el campeón del mundo.

En las horas previas al partido, entre los hinchas de River había opiniones divididas. Algunos aseguraban que iban a aplaudir al ídolo de la Selección Argentina por todo lo que representa para el fútbol argentino, mientras que otros preferían la indiferencia. Sin embargo, también aparecieron voces que anticipaban silbidos y hasta pedidos para no demostrarle afecto al futbolista de Rosario Central.

Finalmente, la respuesta del estadio quedó clara desde el comienzo. Cuando los dirigidos por Jorge Almirón salieron al campo de juego para realizar la entrada en calor, desde las tribunas comenzó a bajar el cántico “Fideo seca nucas”, una cargada vinculada a la cercanía de Di María con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Más tarde, al momento en que la voz del estadio anunció la formación titular de Rosario Central, los silbidos comenzaron a multiplicarse. Aunque varios jugadores visitantes recibieron reprobación, el más apuntado por los hinchas millonarios fue claramente Ángel Di María, que vivió una noche caliente desde antes del inicio del encuentro en el Estadio Monumental.