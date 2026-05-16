Horror en Bahía Blanca: una perra apareció ciega tras sufrir un brutal maltrato

Chimenea había desaparecido de su hogar en el barrio Altos de Bahía y fue encontrada días después con graves heridas, deshidratada y con pérdida total de visión.

Hoy 20:32

Una perra llamada Chimenea, que había desaparecido de su hogar durante cuatro días, fue encontrada en estado crítico y con lesiones irreversibles producto de una feroz agresión en Bahía Blanca. Como consecuencia de las heridas, perdió completamente la vista.

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El animal había desaparecido el domingo pasado en barrio Altos de Bahía. Según relataron sus dueños, las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que la perra se alejaba de la vivienda, aparentemente tras ser llamada por alguien cerca de la 1:10 de la madrugada. Desde entonces, comenzó una intensa búsqueda que se extendió durante varios días, con publicaciones en redes sociales, recorridas por la zona y pedidos de ayuda a los vecinos.

Finalmente, Chimenea fue encontrada a unas siete cuadras de su casa en condiciones estremecedoras. Presentaba el rostro completamente desfigurado, lesiones severas en ambos ojos, signos de infección avanzada y un cuadro de deshidratación extrema. De inmediato fue trasladada a una veterinaria donde quedó internada de urgencia.

Martina, dueña de la perra, contó que los veterinarios hicieron todo lo posible para salvarla, pero las lesiones eran irreversibles y debieron extirparle ambos ojos. Además, los especialistas intentan determinar con qué elemento fue atacada, ya que no descartan el uso de sustancias químicas o algún objeto punzante.

“Fue una tortura”, expresó la joven en declaraciones a medios locales. También explicó que el collar de Chimenea apareció cuidadosamente retirado a media cuadra de la vivienda, un detalle que alimenta la sospecha de que alguien la habría retenido en una casa o trasladado en un vehículo.

Tras varios días de internación, la perra recibió el alta y continuará su recuperación en el hogar familiar bajo monitoreo permanente. Aunque logró sobrevivir, aún no se sabe si sufrió otras secuelas además de la pérdida total de la visión.

Para la familia de Chimenea, lo ocurrido excede un hecho aislado. “Hay alguien que es peligroso. Si puede hacer esto con un animal, también podría hacerlo con una persona”, advirtieron mientras reclaman avances concretos en la investigación.

La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y los investigadores trabajan analizando cámaras de seguridad y recopilando testimonios que permitan identificar al agresor. Mientras tanto, distintas agrupaciones proteccionistas convocaron a una movilización para exigir justicia y reclamar sanciones más severas para los casos de maltrato animal.

Desde la organización Alianza Animal, la referente Morena Loncaric sostuvo que episodios de este tipo son mucho más frecuentes de lo que se cree y cuestionó la falta de penas acordes a la gravedad de los ataques. Según explicó, la Ley 14.346, que sanciona el maltrato animal en la Argentina, resulta insuficiente frente a hechos de extrema violencia como el sufrido por Chimenea.