Polémica con Britney Spears: aseguran que protagonizó un escándalo en un restaurante

Según medios estadounidenses, la cantante habría tenido un comportamiento errático mientras cenaba en un local de Los Ángeles. Su entorno aseguró que la situación “fue exagerada”.

Hoy 19:02

La cantante Britney Spears volvió a quedar envuelta en una polémica luego de que distintos medios estadounidenses y usuarios de redes sociales afirmaran que protagonizó un incómodo episodio dentro de un restaurante de Los Ángeles.

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De acuerdo con el portal TMZ, la artista llegó junto a su asistente y su guardaespaldas al restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, donde comenzó a levantar la voz y a comportarse de manera extraña mientras esperaba su mesa. Incluso, algunos testigos aseguraron que “gritaba y ladraba” en determinados momentos.

Sin embargo, lo que más preocupación generó entre los presentes fue que Spears habría caminado con un cuchillo en la mano cerca de otras mesas. Según Page Six, algunos clientes temieron que pudiera ocurrir un accidente.

Horas después, representantes de la cantante hablaron con el mismo medio y desmintieron que la situación haya sido peligrosa. “Esto fue exagerado muchísimo”, aseguraron. Además, explicaron que Britney simplemente estaba cenando tranquilamente y que utilizaba el cuchillo para cortar su comida.

Tras el revuelo, la artista reapareció en redes sociales y compartió un video mientras se dirigía al cine para ver la película The Devil Wears Prada 2. Allí hizo una broma sobre marcas de lujo y buscó mostrarse relajada luego de la controversia.