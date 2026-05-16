Servini avanzó sobre el PJ salteño y anuló la intervención impulsada por Cristina Kirchner

La jueza federal desplazó a las autoridades nombradas por el kirchnerismo y puso al frente del partido a José Luis Gambetta.

Hoy 19:06

La jueza federal María Servini resolvió intervenir judicialmente el Partido Justicialista de Salta y desplazó a las autoridades que habían sido designadas por la conducción nacional que encabeza Cristina Kirchner. En su lugar, nombró como interventor a José Luis Napoleón Gambetta.

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La decisión judicial se conoció en la antesala del Congreso Nacional del PJ, previsto para el próximo 19 de mayo, y reavivó la disputa interna entre el kirchnerismo y sectores del peronismo provincial alineados con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El fallo dejó sin efecto las funciones del exdiputado Pablo Kosiner y Nora Canuni, quienes habían sido designados por el PJ nacional para avanzar con la normalización del distrito. El partido ya había presentado un cronograma electoral con internas previstas para el 25 de octubre, fecha que iba a ser ratificada en el encuentro partidario nacional.

La resolución de Servini fue interpretada en el entorno de Sáenz como un respaldo en la pulseada que mantiene con Cristina Kirchner por el control de las estructuras partidarias provinciales.

El conflicto viene desde hace meses. En las elecciones legislativas de 2025, Sáenz compitió con su propio espacio, “Primero los Salteños”, por fuera de la estructura formal del PJ. Tras esos comicios, cuestionó con dureza el rol de la conducción nacional del peronismo.

“La pyme familiar de la señora, su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias en las provincias”, había lanzado el mandatario salteño contra la expresidenta.

En los argumentos del fallo, Servini tomó parte de los planteos realizados por Esteban Amat Lacroix, impulsor de la demanda judicial. Allí se menciona también la situación del PJ de Jujuy y se advierte sobre una “reiterada conducta” del partido nacional respecto de las intervenciones en los distritos provinciales.

Tras conocerse la resolución, Kosiner cuestionó la medida y aseguró que la intervención “vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político”.

“Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria”, sostuvo el dirigente en sus redes sociales.

La situación en Salta se suma a las tensiones internas que atraviesa el peronismo en distintas provincias y que volverán a quedar expuestas en el Congreso Nacional del PJ de la próxima semana.

En ese encuentro, el partido buscará debatir la estrategia opositora frente al gobierno de Javier Milei y avanzar en definiciones políticas e institucionales. También se analizarán temas vinculados al financiamiento de los partidos, la eliminación de las PASO y el proyecto de ficha limpia.

Durante la reunión previa del Consejo Nacional Federal del PJ, el senador José Mayans aseguró que “la esperanza del pueblo argentino está en el Partido Justicialista” y llamó a reorganizar al espacio frente al oficialismo.

Además de Salta, dirigentes partidarios expusieron sobre los procesos internos en Jujuy y Misiones, en medio de una etapa de reconfiguración del peronismo en varios distritos del país.