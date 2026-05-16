Después de perder la FA Cup, Chelsea cerró a Xabi Alonso como nuevo entrenador

Tras la derrota ante Manchester City en la final, el club londinense habría acordado la llegada del técnico español para dirigir a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

Hoy 19:07

El Chelsea ya tendría definido a su nuevo entrenador para la próxima temporada. Según aseguran distintos medios europeos, Xabi Alonso será el sucesor de Liam Rosenior luego de la derrota sufrida este sábado frente al Manchester City FC en la final de la FA Cup.

Aunque el club todavía no realizó el anuncio oficial, el nombre del exmediocampista español era el principal apuntado desde la salida de Rosenior a fines de abril. De esta manera, Xabi Alonso asumirá el desafío de conducir a los Blues y tendrá bajo sus órdenes al campeón del mundo Enzo Fernández, una de las grandes figuras del plantel londinense.

El entrenador español llega después de un ciclo con altibajos en el Real Madrid CF, donde dirigió durante seis meses hasta enero de 2026. Previamente había tenido una etapa muy destacada en el Bayer 04 Leverkusen, club con el que conquistó la Bundesliga y logró posicionarse como una de las grandes apariciones de la nueva generación de entrenadores europeos.

Mientras se terminaba de cerrar el acuerdo con Alonso, el Chelsea quedó bajo el mando interino de Calum McFarlane, quien ya dirigió cuatro encuentros en esta etapa, con un saldo de un triunfo, un empate y dos derrotas. A falta de dos fechas para el cierre de la Premier League, el conjunto londinense marcha noveno con 49 puntos, apenas dos por debajo del Brentford FC, que hoy ocupa el último puesto de clasificación a competencias internacionales.

Además de Xabi Alonso, la dirigencia manejó otros nombres importantes para el cargo, entre ellos Andoni Iraola, actual DT del AFC Bournemouth, y Marco Silva, técnico del Fulham FC. Sin embargo, finalmente el español terminó imponiéndose como el elegido para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

La llegada de Alonso también podría beneficiar a otro argentino: Alejandro Garnacho. El extremo tuvo poco protagonismo durante la última temporada y apenas fue titular en 22 de los 42 partidos que disputó. El español, además, ya mostró en el pasado una fuerte confianza en futbolistas argentinos, como sucedió con Exequiel Palacios en el Leverkusen y con Franco Mastantuono durante su etapa en Madrid.