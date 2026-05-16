Alerta por hantavirus: un pasajero de un crucero en la Patagonia dio positivo en Canadá

El ciudadano canadiense permanece aislado en Columbia Británica tras presentar síntomas leves. El brote vinculado al crucero MV Hondius ya dejó tres muertos.

Hoy 21:23

Las autoridades sanitarias de Canadá confirmaron un resultado preliminar positivo de hantavirus en un pasajero canadiense que había participado de un viaje a bordo del crucero MV Hondius, embarcación que recientemente navegó por la Patagonia y quedó vinculada a un brote de la enfermedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El paciente, residente de la provincia de Columbia Británica, comenzó a presentar síntomas leves como fiebre y dolor de cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital local y permanece aislado mientras se esperan nuevos análisis para confirmar definitivamente el diagnóstico.

Según informaron las autoridades sanitarias, el hombre integra un grupo de diez ciudadanos canadienses que actualmente se encuentran bajo aislamiento preventivo tras haber compartido el viaje en el crucero. Cuatro de ellos cumplen el aislamiento en Columbia Británica y el resto en otras provincias del país.

La funcionaria de salud Bonnie Henry explicó que no existe riesgo de propagación masiva y aseguró que el hantavirus “no tiene potencial pandémico”. Además, indicó que durante los traslados y controles médicos se aplicaron estrictos protocolos de protección sanitaria.

El brote relacionado con el crucero MV Hondius ya provocó la muerte de tres personas y mantiene bajo vigilancia a pasajeros y tripulantes. Las autoridades recordaron que el período de incubación del hantavirus puede extenderse entre una y ocho semanas.