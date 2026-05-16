Quimilí: intentó robar la caja registradora de un kiosco y terminó detenido

El sospechoso forcejeó con el comerciante y fue localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar.

Hoy 21:31

Un hombre de 31 años fue aprehendido este sábado en la ciudad de Quimilí, acusado de intentar robar la caja registradora de un kiosco ubicado sobre avenida Avellaneda, en el barrio Belgrano. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 29, luego de un rápido recorrido preventivo por la zona.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11, cuando un comerciante de 27 años denunció que un sujeto conocido en el ámbito delictivo local ingresó a su negocio y le exigió dinero.

De acuerdo con el relato de la víctima, el sospechoso presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, motivo por el cual le pidió que abandonara el lugar. Sin embargo, el hombre se negó y habría intentado dirigirse por la fuerza hacia la caja registradora.

La situación derivó en un forcejeo entre ambos, hasta que el comerciante logró expulsarlo del local y alertó inmediatamente a la Policía.

Tras tomar conocimiento del episodio, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 29 iniciaron un recorrido por las inmediaciones y dieron intervención a la fiscalía de turno, que dispuso tareas investigativas y el relevamiento de cámaras de seguridad.

Minutos más tarde, a pocas cuadras del comercio, los uniformados localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. El sospechoso, domiciliado en el barrio Palomar de Quimilí, fue trasladado a sede policial y quedó alojado en calidad de aprehendido por disposición judicial.