Nahuel Pennisi rinde homenaje a Mercedes Sosa en Tucumán

Nahuel Pennisi presenta un homenaje musical a Mercedes Sosa en Tucumán, promoviendo un disco y documental que resaltan su legado en el folklore argentino.

Hoy 19:27

El reconocido artista argentino Nahuel Pennisi ha visitado la provincia de Tucumán para avanzar en la grabación de un disco y un documental que rinden homenaje a Mercedes Sosa, la voz más emblemática del folklore argentino.

Las autoridades del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya e Inés Frías Silva, se reunieron con Pennisi y Agustín Matus, nieto de Sosa, para discutir este nuevo proyecto artístico y audiovisual que busca revalorizar el vínculo de la artista con Tucumán.

La iniciativa incluye la grabación de un disco que contará con diez canciones interpretadas originalmente por Sosa, además de un documental que explorará distintos espacios emblemáticos de la provincia relacionados con su vida y legado.

Pennisi expresó: “Mercedes nació en Tucumán y finalmente terminó siendo de todos. Es una voz que emociona y que admiramos mundialmente”, destacando el fuerte lazo cultural entre la provincia y el folklore.

Agustín Matus enfatizó la importancia de transmitir el legado de Sosa a las nuevas generaciones, afirmando que “la música tiene que seguir, y solo puede hacerlo si se transmite y nuevas generaciones toman la posta del legado”.

Durante el encuentro, se destacó la propuesta turística “La Huella de Mercedes”, impulsada por el ETT, que invita a recorrer lugares significativos en la historia de la cantante, como su casa natal y la escuela donde estudió.

Frías Silva concluyó: “Cuando hablamos de Tucumán, hablamos de una provincia que tiene todo, y también artistas de talla internacional que reconocen nuestra identidad cultural”, refiriéndose a la relevancia de revivir las huellas que Mercedes dejó en Tucumán.

Este nuevo proyecto artístico se posiciona como una estrategia para fortalecer y dar visibilidad al turismo cultural en Tucumán, consolidando a la provincia como un destino clave en la música y la identidad argentina.