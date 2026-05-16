Crece la tensión en el PJ: el kirchnerismo presiona a Kicillof para que se reúna con Cristina Kirchner

Desde La Cámpora aseguran que la interna del peronismo “se resuelve” si el gobernador bonaerense visita a CFK. Cerca de Kicillof hablan de “desesperación” del sector cristinista.

Hoy 19:13

La interna del peronismo volvió a escalar en la provincia de Buenos Aires luego de que dirigentes de La Cámpora reclamaran públicamente que el gobernador Axel Kicillof se reúna con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ordenar el espacio.

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La tensión aumentó tras un acto del PJ bonaerense encabezado por Kicillof, donde militantes reclamaron por la libertad de CFK y corearon “Axel presidente”. Desde el kirchnerismo cuestionaron que el mandatario provincial no se acerque a la exmandataria y advirtieron que “si no habla con ella, perderá”.

En paralelo, desde el entorno de Kicillof respondieron con dureza y señalaron que “La Cámpora está desesperada” tras lo ocurrido en el acto realizado en La Plata.

Mientras el gobernador insiste en que “no es año de candidaturas”, dirigentes cercanos como la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Mario Secco ya comenzaron a impulsarlo públicamente como candidato presidencial para 2027.

En medio de la disputa, Kicillof volvió a cerrar un acto con una referencia a la exvicepresidenta: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina”, expresó ante la militancia.