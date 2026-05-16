El nuevo look de John Travolta causó furor y desconcierto en Cannes

El histórico actor apareció en el festival con una imagen renovada que impactó a sus seguidores.

Hoy 18:04

Este viernes, John Travolta recibió de sorpresa una Palma de Oro de Honor en el Festival de Cine de Cannes y se emocionó hasta las lágrimas. “Esto es más que un Oscar. No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería por esto”, dijo. Sin embargo, él también sorprendió a los fanáticos, por su increíble cambio de look a los 72 años.

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El actor se mostró en la alfombra roja acompañado por su hija Ella Bleu y se presentó con un estilo tan distinto al habitual que muchos de sus seguidores tardaron unos segundos en reconocerlo en las fotos que rápidamente circularon por las redes sociales.

El protagonista de Grease y Pulp Fiction apareció con un traje tradicional pero lo que generó el revuelo fue su look: boina blanca, anteojos redondos y un bigote con barba que varios usuarios aseguraron que lucía teñido. El recorte era tan prolijo y geométrico que varios bromearon con que parecían pintados a mano.

La transformación ya había generado polémica días antes, cuando Travolta y su hija publicaron en Instagram un video casero en el que él aparecía con una boina negra y una imagen igual de pulida. Los seguidores reaccionaron con sorpresa y, en muchos casos, con incredulidad ante el contraste con su look clásico.