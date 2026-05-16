Detenciones y armas secuestradas en un enfrentamiento sindical en Güemes

Un operativo policial en General Güemes resultó en la detención de once personas y el secuestro de armas de fuego y municiones durante un lanzamiento gremial.

Hoy 16:11

Este viernes por la noche, un importante operativo policial se llevó a cabo en la ciudad de General Güemes tras recibir un alerta sobre un posible enfrentamiento armado entre sindicalistas, en el contexto del lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy.

El procedimiento, que se extendió por varias horas, involucró a efectivos de distintas unidades especiales y jurisdiccionales, quienes realizaron controles exhaustivos en rutas nacionales y provinciales.

Uno de los controles más significativos tuvo lugar en la ruta nacional 9/34, justo antes del acceso a General Güemes, donde se interceptaron dos camionetas particulares que transportaban a ocho personas de Mendoza, identificadas como sindicalistas en camino al encuentro gremial.

Durante la requisa, se lograron secuestrar tres armas de fuego de diversos calibres, junto con dos rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos, bates, “miguelitos” y documentación relacionada con usuarios de ANMaC y RENAR. Los ocupantes de las camionetas fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

Paralelamente, en la zona de Río Las Pavas, la Policía controló un colectivo que llevaba a 40 pasajeros provenientes de Salta y Jujuy, también con destino a la actividad sindical, donde se confiscaron armas blancas y se demoró a otras tres personas.

La causa está bajo la jurisdicción de la Fiscalía Penal de General Güemes, que se encargará de las acciones legales correspondientes.

El operativo fue coordinado por el jefe de Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo y el director General de Seguridad, Luis Ríos, quienes aseguraron que la situación se manejó con la debida cautela para evitar mayores conflictos.