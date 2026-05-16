El operativo municipal de integración social ofreció múltiples beneficios en el barrio IV Centenario

El intendente Roger Elías Nediani participó del cierre de las actividades y destacó la continuidad de obras y servicios en distintos sectores de La Banda.
El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Elías Nediani, participó del Operativo de Integración Social desarrollado en el barrio IV Centenario, donde numerosos vecinos accedieron de manera gratuita a distintos servicios municipales, asesoramiento y asistencia integral.
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La intervención impulsada por el municipio incluyó trabajos de reparación y mantenimiento de calles, reposición de luminarias, tareas de limpieza integral y fumigación, además de asistencia médica y social destinada a las familias del sector. Asimismo, durante la jornada se compartió una merienda comunitaria para los asistentes.
Las actividades se llevaron adelante durante los últimos días y tuvieron continuidad este viernes con la participación de diferentes direcciones y áreas dependientes de las secretarías de Gobierno, Obras Públicas y Servicios Públicos.
Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos buscan fortalecer la presencia del Estado en los barrios, acercando soluciones y servicios esenciales a los vecinos, además de promover acciones de contención e integración social.
En la ocasión, el Intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Hoy estamos cerrando este operativo que hemos comenzado la semana pasada. Por eso siempre menciono que los operativos integrales que hacemos llevan una semana y media o dos en desarrollarse.
Hay que recordar también que hemos tenido cinco meses de intensas lluvias que superaron los 800 milímetros y eso nos retrasó en comenzar a trabajar y mejorar las calles en diferentes sectores de la ciudad.
Por ejemplo, en esta oportunidad que ya estamos prácticamente entre el otoño y el invierno y que las precipitaciones han cesado, podemos venir recién y realizar trabajos de aporte de suelo, aporte de base, reposición y reconversión lumínica que implica el cambio de las viejas luces de sodio por las luces LED.
Esto lo venimos haciendo en forma escalonada, en forma progresiva, porque queremos llegar a todos los barrios. Pero también les pido a los vecinos y entiendo muchas veces el enojo porque algunas de las calles no se encuentran en buen estado.
Esto es propio de las precipitaciones que hemos tenido, por lo tanto, vamos a ir trabajando semana a semana en diferentes barrios.
Por ejemplo, hoy estamos cerrando aquí en este barrio Cuarto Centenario, que ha quedado muy lindo y hemos comenzado a trabajar en el barrio Villa Nueva.
Así que venimos con una gran cantidad de trabajos. Muy intensivos. Por lo tanto, agradezco el compromiso y el trabajo que realiza el personal de Obras Públicas y Servicios Públicos”.
Agregó: “En estos operativos integrales y de integración social. También trabajan áreas de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, brindando asistencia médica, asistencia social, cortes de cabello y meriendas saludables, entre otras cosas.
Esto es lo que venimos haciendo en los barrios de La Banda, pero también quiero decirles a los vecinos de todos los barrios, que vamos a seguir adelante con nuestro proyecto de ciudad que integra a los barrios a través de obras de pavimentación, cordón cuneta y desagües.
No con la celeridad que nosotros desearíamos, porque tiene que ver también con la disponibilidad de recursos. Y todos sabemos que en la Argentina de hoy, los recursos son escasos.
Pero a pesar de esto, el municipio está presente con obra, con servicios y también con asistencia a los vecinos y a las familias más vulnerables.
Así que estamos muy contentos por este gran cierre que hemos tenido aquí en el barrio IV Centenario y nuestro compromiso es continuar trabajando para mejorar cada uno de los barrios de la ciudad”.
“El impacto social de los operativos integrales y de integración social me parece que pasa por la cercanía del vecino, con las familia, con las niñas y niños de barrio.
Estas intervenciones territoriales también permitieron que los vecinos puedan solicitar, sugerir y aconsejar mejoras para cada sector. Y a nosotros nos permitió estar más cerca de todas las familias bandeñas y sobre todo de aquellas familias que más necesitan.
Esto también nos permitió integrarnos más, conocer de cerca, conocer en primera persona las dificultades que tienen las familias y los barrios bandeños y, nos permitió llevar soluciones más inmediatas para mejorar la calidad de vida de cada comunidad”, concluyó el jefe comunal.