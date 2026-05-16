El operativo municipal de integración social ofreció múltiples beneficios en el barrio IV Centenario

El intendente Roger Elías Nediani participó del cierre de las actividades y destacó la continuidad de obras y servicios en distintos sectores de La Banda.

Hoy 15:50

El intendente de la ciudad de La Banda, Roger Elías Nediani, participó del Operativo de Integración Social desarrollado en el barrio IV Centenario, donde numerosos vecinos accedieron de manera gratuita a distintos servicios municipales, asesoramiento y asistencia integral.

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La intervención impulsada por el municipio incluyó trabajos de reparación y mantenimiento de calles, reposición de luminarias, tareas de limpieza integral y fumigación, además de asistencia médica y social destinada a las familias del sector. Asimismo, durante la jornada se compartió una merienda comunitaria para los asistentes.

Las actividades se llevaron adelante durante los últimos días y tuvieron continuidad este viernes con la participación de diferentes direcciones y áreas dependientes de las secretarías de Gobierno, Obras Públicas y Servicios Públicos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos buscan fortalecer la presencia del Estado en los barrios, acercando soluciones y servicios esenciales a los vecinos, además de promover acciones de contención e integración social.

En la ocasión, el Intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Hoy estamos cerrando este operativo que hemos comenzado la semana pasada. Por eso siempre menciono que los operativos integrales que hacemos llevan una semana y media o dos en desarrollarse.

Hay que recordar también que hemos tenido cinco meses de intensas lluvias que superaron los 800 milímetros y eso nos retrasó en comenzar a trabajar y mejorar las calles en diferentes sectores de la ciudad.

Por ejemplo, en esta oportunidad que ya estamos prácticamente entre el otoño y el invierno y que las precipitaciones han cesado, podemos venir recién y realizar trabajos de aporte de suelo, aporte de base, reposición y reconversión lumínica que implica el cambio de las viejas luces de sodio por las luces LED.

Esto lo venimos haciendo en forma escalonada, en forma progresiva, porque queremos llegar a todos los barrios. Pero también les pido a los vecinos y entiendo muchas veces el enojo porque algunas de las calles no se encuentran en buen estado.

Esto es propio de las precipitaciones que hemos tenido, por lo tanto, vamos a ir trabajando semana a semana en diferentes barrios.

Por ejemplo, hoy estamos cerrando aquí en este barrio Cuarto Centenario, que ha quedado muy lindo y hemos comenzado a trabajar en el barrio Villa Nueva.

Así que venimos con una gran cantidad de trabajos. Muy intensivos. Por lo tanto, agradezco el compromiso y el trabajo que realiza el personal de Obras Públicas y Servicios Públicos”.

Agregó: “En estos operativos integrales y de integración social. También trabajan áreas de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, brindando asistencia médica, asistencia social, cortes de cabello y meriendas saludables, entre otras cosas.

Esto es lo que venimos haciendo en los barrios de La Banda, pero también quiero decirles a los vecinos de todos los barrios, que vamos a seguir adelante con nuestro proyecto de ciudad que integra a los barrios a través de obras de pavimentación, cordón cuneta y desagües.

No con la celeridad que nosotros desearíamos, porque tiene que ver también con la disponibilidad de recursos. Y todos sabemos que en la Argentina de hoy, los recursos son escasos.

Pero a pesar de esto, el municipio está presente con obra, con servicios y también con asistencia a los vecinos y a las familias más vulnerables.

Así que estamos muy contentos por este gran cierre que hemos tenido aquí en el barrio IV Centenario y nuestro compromiso es continuar trabajando para mejorar cada uno de los barrios de la ciudad”.

“El impacto social de los operativos integrales y de integración social me parece que pasa por la cercanía del vecino, con las familia, con las niñas y niños de barrio.

Estas intervenciones territoriales también permitieron que los vecinos puedan solicitar, sugerir y aconsejar mejoras para cada sector. Y a nosotros nos permitió estar más cerca de todas las familias bandeñas y sobre todo de aquellas familias que más necesitan.

Esto también nos permitió integrarnos más, conocer de cerca, conocer en primera persona las dificultades que tienen las familias y los barrios bandeños y, nos permitió llevar soluciones más inmediatas para mejorar la calidad de vida de cada comunidad”, concluyó el jefe comunal.