Copa Argentina 2026: confirmaron nuevos partidos de los 16avos de final

La organización oficializó cinco cruces que se disputarán entre fines de mayo y principios de junio, con duelos destacados como Unión-Independiente y San Lorenzo-Riestra.

Hoy 15:46

La Copa Argentina 2026 confirmó nuevos encuentros correspondientes a los 16avos de final, con partidos programados entre fines de mayo y principios de junio.

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La organización oficializó cinco cruces de esta instancia, en la que varios equipos buscarán seguir avanzando en uno de los torneos más federales del fútbol argentino.

El primer partido confirmado será el viernes 22 de mayo, cuando Unión de Santa Fe se enfrente a Independiente de Avellaneda en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Este duelo aparece como uno de los más atractivos de la fase por la jerarquía de ambos clubes. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, es el único encuentro que hasta el momento tiene horario y sede confirmados.

Luego, el sábado 30 de mayo, Instituto de Córdoba jugará frente a Lanús, mientras que ese mismo día Gimnasia y Esgrima de Jujuy se medirá con Belgrano de Córdoba.

Para el domingo 31 de mayo también quedó confirmado el cruce entre Racing Club y Defensa y Justicia, aunque aún restan oficializarse el horario y la sede.

Además, San Lorenzo tendrá su compromiso ante Deportivo Riestra el sábado 6 de junio, en otro de los encuentros destacados de los 16avos de final.

Con estos partidos, la Copa Argentina continúa completando su calendario y se prepara para una etapa cargada de expectativa, con duelos intensos y equipos que buscarán meterse entre los mejores del certamen.

Partidos confirmados de 16avos de final

Viernes 22 de mayo

Unión vs. Independiente

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario.

Sábado 30 de mayo

Instituto vs. Lanús

Sede y horario a confirmar.

Sábado 30 de mayo

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

Sede y horario a confirmar.

Domingo 31 de mayo

Racing vs. Defensa y Justicia

Sede y horario a confirmar.

Sábado 6 de junio

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

Sede y horario a confirmar.