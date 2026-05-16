Fuerte cruce político: Alberto Fernández pidió una evaluación psiquiátrica para Javier Milei

El expresidente reaccionó luego de las declaraciones del mandatario contra Débora Plager y también criticó sus elogios a Donald Trump.

Hoy 14:40

El expresidente Alberto Fernández expresó su solidaridad con la periodista Débora Plager tras los insultos que la comunicadora recibió del presidente Javier Milei durante una entrevista en los streaming Carajo y Neura.

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Milei acusó a la conductora de LN+ por su posición en favor del aborto legal al calificarla de “cómplice de asesinatos” y la descalificó de forma personal por sus puntos de vista sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la situación de los jubilados.

Además consideró que la baja de la tasa de natalidad en Argentina es un “genocidio” y responsabilizó a quienes respaldaron la ley del aborto.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Milei

El exmandatario publicó en la red social "X" un mensaje titulado "IMBECILIDAD I" y a continuación dejó la definición de la Real Academia Española de ese vocablo.

"Imbécil: persona tonta, poco inteligente o que actúa de manera molesta y sin sentido (RAE)", escribió Fernández.

Y luego concluyó: "Por favor, es imperioso un análisis psiquiátrico al Presidente Milei. Mi solidaridad con Débora Plager".

"Cipayo"

También cuestionó los dichos de Milei acerca de que "la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente porque al cortar la runfla de Venezuela se dejó de financiar a un conjuntos de hijos de puta acá adentro que quería hacer un golpe y que además dejaron de entrar los espías cubanos".

En ese contexto, el expresidente publicó un nuevo tuit denominado "IMBECILIDAD II". Y a continuación la definición del término "cipayo".

"Persona que traiciona los intereses nacionales en beneficio de potencias extranjeras. ¿Cómo se puede decir que le debemos “mejor calidad de vida” a Trump que echó a los espías venezolanos y rusos?", se preguntó Fernández. Y luego cerró: "Un psiquiatra ¡por favor!"