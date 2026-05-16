Las Termas sumó una nueva cancha de hockey y apunta al crecimiento del turismo deportivo

La ciudad de Las Termas de Río Hondo inauguró este viernes la nueva cancha de hockey del Polideportivo Municipal, una obra que se suma a la infraestructura deportiva local y que busca potenciar la actividad en la ciudad.

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El acto estuvo encabezado por la intendente Paula Cánepa, acompañada por el diputado nacional Jorge Mukdise y el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, quien asistió en representación del gobernador Elías Suárez y del senador nacional Gerardo Zamora.

La inauguración contó con la participación de clubes de hockey locales y de los seleccionados de Tucumán y Santiago del Estero, que fueron protagonistas del partido inaugural en el nuevo campo de juego.

Durante la ceremonia se realizó el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de la placa inaugural, la bendición del espacio y un recorrido por las instalaciones junto a autoridades, deportistas y vecinos.

Desde el municipio destacaron la importancia de la obra por su impacto en materia deportiva, ya que permitirá recibir competencias y eventos, generando movimiento turístico y beneficios para distintos sectores de la ciudad.

También se expresó un especial agradecimiento al Gobierno de la Provincia por el acompañamiento y el aporte para concretar esta nueva infraestructura deportiva.

La cancha llevará el nombre de Ángela Lucía Vitale, en homenaje a quien fue una referente del hockey local y dejó un importante legado en esta disciplina.