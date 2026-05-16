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El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 16 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca y con posibles lluvias hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado durante gran parte del día y probabilidad de precipitaciones aisladas en horas de la noche.

Hoy 01:40

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 16 de mayo una jornada con temperaturas frescas y condiciones inestables hacia el cierre del día en Santiago del Estero

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De acuerdo al pronóstico oficial, se prevé temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará parcialmente y mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. 

Con el correr de las horas, las condiciones comenzarán a desmejorar. Para la noche, el SMN prevé lluvias aisladas con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70%, acompañadas por vientos del sector sudeste que podrían registrar ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora. 

El pronóstico extendido indica además un leve descenso térmico para los próximos días, en el marco del ingreso de una masa de aire frío que afectará gran parte del centro y norte del país.

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