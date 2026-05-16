Accidente grave en la Circunvalación Oeste de Salta

Un accidente de tráfico ocurrido en la Circunvalación Oeste de Salta dejó varios heridos y generó congestión en la zona.

Hoy 01:35

En un incidente vial grave ocurrido en la Circunvalación Oeste de Salta, un automóvil volcó pasadas las 12:00 del mediodía.

Los servicios de emergencia de la Policía de Salta llegaron rápidamente al lugar para proporcionar asistencia a los heridos.

Hasta el momento, se desconoce el número exacto de personas que viajaban en el vehículo que terminó con las ruedas hacia arriba.

La situación ha generado un tráfico congestionado en la zona, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar paciencia a los conductores que intentan circular por el área.

El vuelco del automóvil ha despertado la atención de los vecinos y medios de comunicación locales, quienes se han acercado a la escena del accidente.

Las autoridades están investigando las causas que llevaron a este accidente automovilístico y se espera que se emitan informes detallados en las próximas horas.

Este tipo de incidentes de tráfico resalta la importancia de seguir las normas de seguridad vial para prevenir tragedias en las carreteras.