Condenan a jóvenes por robo violento en Tucumán

La justicia tucumana condena a más de cuatro años de prisión a dos jóvenes por un robo agravado contra un adolescente, gracias a la efectiva investigación del Ministerio Público Fiscal.

Hoy 01:32

En un reciente juicio abreviado, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I logró imponer una pena de prisión efectiva a los autores de un robo agravado contra un adolescente en Tucumán.

La audiencia, celebrada el 15 de mayo de 2026, culminó con un acuerdo que sancionó a Maximiliano David Ledesma y Nahuel Isaías Ledesma, quienes fueron hallados culpables de un asalto violento ocurrido el 4 de marzo.

Durante el ataque, que tuvo lugar en la intersección de la avenida de las Industrias y un pasaje no identificado en Alderetes, los imputados utilizaron una escopeta calibre 16 para intimidar a un joven de 17 años que transitaba en bicicleta.

Uno de los delincuentes disparó al aire, mientras el otro sustraía la bicicleta, lo que generó un rápido despliegue policial tras un llamado al 911.

La respuesta eficiente del personal de la Policía Local resultó en una persecución y posterior captura de los delincuentes, quienes se ocultaron en una obra en construcción, donde se recuperó la bicicleta robada y se confiscó el arma utilizada.

El Ministerio Público Fiscal presentó pruebas sólidas, incluyendo el testimonio de la víctima y un informe pericial balístico que demostró que el arma era operativa, catalogándola como un arma de guerra de uso prohibido.

Ante la evidencia abrumadora, los acusados admitieron su culpabilidad. En consecuencia, se acordó una pena de cuatro años y seis meses de prisión, con la aprobación de la madre de la víctima y la Defensoría de Niñez y Capacidad Restringida.