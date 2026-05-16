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Israel lanzó ataques aéreos sobre edificios residenciales en Gaza y dejó al menos siete muertos

El bombardeo ocurrió durante la noche del viernes en la ciudad de Gaza. Israel aseguró que el objetivo era un importante líder militar de Hamás.

Hoy 01:06
Gaza

Al menos siete palestinos murieron y decenas resultaron heridos luego de una serie de ataques aéreos lanzados por Israel contra un edificio residencial y un vehículo civil en la ciudad de Gaza durante la noche del viernes 15 de mayo

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Según informaron medios internacionales y autoridades médicas locales, el ataque ocurrió cerca de las 20:00, hora local, en la zona de Rimal, uno de los sectores más importantes de la ciudad. Entre las víctimas fatales había mujeres y un niño, mientras que al menos 50 personas sufrieron heridas de distinta consideración. 

El gobierno israelí afirmó que el objetivo del operativo era Izz al-Din al-Haddad, señalado como jefe del brazo armado de Hamás en Gaza y uno de los presuntos responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente si el dirigente murió en el bombardeo. 

Testigos y equipos de rescate denunciaron que el misil impactó sin previo aviso sobre el edificio donde residían cientos de personas. Videos difundidos desde el lugar mostraron incendios, estructuras destruidas y civiles intentando rescatar cuerpos atrapados entre los escombros. 

El ataque se produjo en medio del estancamiento de las negociaciones entre Israel y Hamás para avanzar hacia un acuerdo permanente de alto el fuego. Aunque la tregua alcanzada en octubre de 2025 redujo la intensidad de los combates, los bombardeos y enfrentamientos continúan en distintos sectores de Gaza.

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