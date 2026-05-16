Stephanie Demner anunció que está embarazada y espera su segundo hijo con Guido Pella

La influencer confirmó la noticia en redes sociales junto al extenista y su hija Arianna: “Se agranda la comunidad”, escribió.

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La influencer y modelo Stephanie Demner confirmó este viernes que está embarazada y espera su segundo hijo junto al extenista Guido Pella. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales con una serie de fotos familiares que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación.

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“Se agranda la comunidad”, escribió Demner en Instagram junto a imágenes donde se la ve mostrando su pancita junto a Pella y su hija Arianna, de 3 años. En una de las postales, la pequeña sostiene la primera ecografía del bebé.

Según reveló Pepe Ochoa en el programa LAM, la modelo ya transita más de tres meses de embarazo y la pareja venía buscando agrandar la familia desde hace tiempo. “Están felices”, aseguró el panelista.

La publicación recibió cientos de comentarios de famosos y amigos cercanos. Entre quienes reaccionaron estuvieron Lola Latorre, Lizardo Ponce, Julieta Poggio, Cami Homs y Floppy Tesouro, quienes celebraron la noticia con mensajes de cariño y emoción.

Stephanie Demner y Guido Pella se casaron en 2024 y forman una de las parejas más populares de las redes sociales argentinas.