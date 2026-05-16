Trump aseguró que Estados Unidos eliminó a uno de los principales líderes de ISIS en Nigeria

El mandatario estadounidense afirmó que Abu-Bilal al-Minuki murió durante una operación conjunta entre fuerzas estadounidenses y nigerianas.

Hoy 01:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la muerte de Abu-Bilal al-Minuki, señalado como uno de los principales líderes de ISIS a nivel mundial, durante una operación militar realizada en Nigeria.

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A través de una publicación en Truth Social, Trump aseguró que el operativo fue ejecutado de manera conjunta entre fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria. “Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada”, expresó.

Según indicó el mandatario, Abu-Bilal al-Minuki era considerado el segundo al mando del grupo terrorista y uno de los hombres más buscados por Estados Unidos. “Creyó poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus actividades”, sostuvo.

Trump también afirmó que la muerte del líder extremista representa un duro golpe para la estructura global de ISIS. “Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses”, señaló en su mensaje, que posteriormente fue replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

El anuncio se produjo luego de la visita del presidente estadounidense a China, donde mantuvo reuniones con Xi Jinping en medio de las tensiones geopolíticas internacionales y los conflictos abiertos en Medio Oriente.

No es la primera operación de este tipo ordenada por Trump en Nigeria. En diciembre del año pasado, Washington había llevado adelante otro ataque contra miembros del Estado Islámico, a quienes acusaba de perseguir comunidades cristianas en el país africano.