Tenía un pedido de aprehensión: atacó a la policía con un cuchillo para evitar ser detenido

Añatuya. El procedimiento se realizó alrededor de las 22 del viernes, sobre avenida Isaac Woffcy, mientras el personal policial efectuaba recorridos preventivos por la zona.

Hoy 14:13

Efectivos de la Unidad Ciclística de la Departamental N° 13 detuvieron durante la noche del viernes a un sujeto sobre quien pesaba una orden de aprehensión vigente. Al momento de ser interceptado, el hombre intentó escapar y atacó a los uniformados con un arma blanca para evitar su detención, pero fue finalmente reducido. Tiene más de 10 causas vigentes.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 22 hs del viernes, sobre avenida Isaac Woffcy, mientras el personal policial efectuaba recorridos preventivos por la zona.

En esas circunstancias, los efectivos reconocieron a un individuo sobre quien pesaba una orden de aprehensión vigente, por lo que procedieron a interceptarlo.

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Sin embargo, el individuo emprendió la fuga a pie y, tras ser alcanzado a pocos metros, protagonizó un violento forcejeo en el que extrajo un cuchillo de entre sus prendas para resistirse al arresto.

Pese a la agresividad del atacante, los uniformados lograron reducirlo sin que se registraran heridos y posteriormente lo trasladaron a la Comisaría Comunitaria N° 41.

Informada de lo ocurrido, la fiscal de turno dispuso que el acusado quede alojado en calidad de aprehendido por resistencia a la autoridad y agresión con arma blanca, además de la causa judicial por la que era buscado.