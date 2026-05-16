Los tres cambios que probó Úbeda en Boca para afrontar la “final” ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

El entrenador debe hacer variantes obligadas y otras por lesión en un duelo clave para el futuro del equipo en la competencia.

Hoy 15:26

Boca tendrá este martes un partido clave para sus aspiraciones en la Copa Libertadores, cuando reciba a Cruzeiro desde las 21.30 en La Bombonera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con ese objetivo en la mira, Claudio Úbeda probó un equipo con tres cambios durante el entrenamiento de este sábado, entre variantes obligadas y decisiones futbolísticas.

La primera modificación responde a la baja de Adam Bareiro, quien sufrió una dolencia muscular en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo. El delantero no estará disponible para el encuentro ante el conjunto brasileño.

En principio, su reemplazante natural iba a ser Milton Giménez, pero el ex Banfield sufrió un golpe en la práctica del viernes y encendió algunas dudas. Por eso, en el ensayo de este sábado, el entrenador ubicó al paraguayo Ángel Romero en la delantera.

Otro cambio será en la mitad de la cancha, ya que Santiago Ascacíbar fue expulsado ante Barcelona en Ecuador y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar fue ocupado por Tomás Belmonte, pese a que también había sonado Ander Herrera como alternativa para ese sector.

La tercera variante fue por decisión futbolística: Malcom Braida ingresó por Marcelo Weigandt. El “Chelo” venía de flojas actuaciones y el habitual lateral izquierdo apareció como opción para ocupar el sector derecho de la defensa.

Más allá de esas modificaciones, la base del equipo se mantiene. Leandro Brey seguirá en el arco, mientras que Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco aparecen como nombres fijos en la defensa.

En el mediocampo continuarían Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda, mientras que en ataque se mantendría Miguel Merentiel.

Boca se ubica actualmente en la tercera posición de su grupo, con seis puntos, uno menos que Universidad Católica de Chile y Cruzeiro, rivales a los que recibirá en las últimas dos fechas.

La posible formación de Boca ante Cruzeiro

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.