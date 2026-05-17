“El Señor de Mailín nos invita a salir al encuentro y a comprometernos con el bien común”

Así lo expresó Monseñor José Luis Corral, quien este domingo será parte de la celebración central en honor a Nuestro Señor de los Milagros de Mailín.

Hoy 06:54

El obispo de la Dióceis de Añatuya, monseñor José Luis Corral, realizó un profundo análisis acerca de la situación económica y social por la que atraviesa Argentina y se mostró preocupado por la creciente corrupción que erosiona la confianza social.

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Corral, quien este domingo celebrará misa en Mailín junto al arzobispo Vicente Bokalic y el obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago, Enrique Martínez Ossola, destacó que el Señor de Mailín acoge todos los sufrimientos y dolores. “No lo hace desde ideas abstractas, sino asumiéndolos Él mismo como Varón de dolores para transformarlos e iluminarlos. Mailín es una experiencia que se renueva cada año y es como una fuente donde volvemos a renacer, porque el amor de Dios es inagotable e inquebrantable”, aseguró.

“Como Iglesia queremos afinar la mirada para contemplar la realidad y abrir el oído para escuchar los clamores de nuestro pueblo. En medio de tantas complejidades, Dios nos sigue llamando al servicio y al compromiso con una sociedad más humana y fraterna. Seguimos preguntándonos cómo hacer de nuestra patria una casa para todos, donde nadie quede excluido y donde se cuide especialmente la vida de los más frágiles”, agregó.

Para el religioso, “duele cuando los más vulnerables —niños, personas con discapacidad, jubilados o enfermos— no son suficientemente tenidos en cuenta. Duelen también la violencia, las adicciones, la trata de personas, el juego y tantas formas de descarte”.

“Nos preocupa profundamente cuando la corrupción desbarata lo público y erosiona la confianza social. Y también cuando muchos niños y jóvenes abandonan sus estudios y sienten que no tienen futuro”, afirmó categóricamente.

“Como Iglesia pedimos que nunca se pierda de vista a la persona humana y que no nos encerremos en el individualismo. El Señor de Mailín nos invita a salir al encuentro, a cuidar la vida y a comprometernos con el bien común”, sentenció.