Mirtha Legrand volvió a brillar en la TV y contó cuál es su secreto para mantenerse espléndida

La conductora regresó a su clásica mesa con un elegante vestido negro de terciopelo y sorprendió al revelar cómo cuida su figura.

Hoy 00:09

Tras haber estado alejada de la televisión por una bronquitis, Mirtha Legrand volvió a deslumbrar en una nueva emisión de su tradicional programa y se llevó todas las miradas con un sofisticado look negro de terciopelo diseñado por Claudio Cosano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La histórica conductora apareció en el estudio con un vestido largo bordado con detalles dorados y plateados, acompañado de joyas, maquillaje delicado y su clásico peinado rubio. “Ya soy una leyenda y la leyenda continúa”, expresó entre risas al iniciar el programa.

Durante la presentación, una asistente elogió su figura y la diva no dudó en revelar cuál es su secreto para mantenerse en forma. “Ay, también como poquísimo”, comentó con humor, generando la reacción del público en el estudio.

En la emisión, Mirtha recibió a invitados como Mercedes Morán, Dominique Metzger, Horacio Pagani y El Polaco, en una noche marcada por anécdotas, música y un clima distendido.

Con 99 años y una trayectoria histórica en la televisión argentina, Mirtha volvió a demostrar que sigue siendo una de las grandes figuras del espectáculo nacional.