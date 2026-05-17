Fuerte cruce en el juicio por Maradona: gritos, acusaciones y tensión entre un fiscal y Francisco Oneto

La audiencia se interrumpió tras una discusión entre el fiscal Patricio Ferrari y el abogado de Leopoldo Luque. Fernando Burlando pidió sanciones por el clima dentro de la sala.

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Un fuerte momento de tensión se vivió durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de una acalorada discusión entre el fiscal Patricio Ferrari y el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque.

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El episodio ocurrió mientras declaraba un testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Durante el interrogatorio, Oneto volvió a objetar una pregunta del fiscal y el tribunal le dio la razón, lo que provocó el enojo de Ferrari. “Es insoportable, hace caras para todo. Es imposible trabajar así”, lanzó el fiscal a los gritos antes de interrumpir abruptamente su exposición.

La tensión obligó a intervenir al juez Alberto Gaig, quien si bien respaldó la objeción de Oneto, también cuestionó su actitud dentro de la sala. “Se ríen a espaldas de los testigos, hay gesticulaciones y hablan constantemente. Es una falta de respeto”, le reprochó el magistrado al abogado.

En medio del cruce también intervino Fernando Burlando, representante de una de las querellas, quien pidió que el tribunal tome medidas disciplinarias. “Hay gente acá que quiere saber qué pasó con Maradona”, expresó, solicitando algún tipo de sanción por el comportamiento durante la audiencia.

Debido al clima de tensión y al fuerte intercambio verbal, el juicio debió entrar en un cuarto intermedio para calmar la situación. Mientras algunos abogados consideraron que Ferrari “exageró”, otros reconocieron que el accionar de Oneto “hace muy difícil trabajar” dentro del debate oral.