El Gobierno negó preocupación de Estados Unidos por las causas que involucran a Manuel Adorni

Desde Casa Rosada aseguraron que Washington “no está en los detalles de la política doméstica” argentina y ratificaron el respaldo de Javier Milei al jefe de Gabinete.
El Gobierno nacional rechazó este sábado las versiones que hablaban de una supuesta preocupación de Estados Unidos por las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que la administración de Donald Trump no interviene en cuestiones de política interna argentina.
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Desde la Casa Rosada remarcaron que el presidente Javier Milei mantiene un respaldo “total” hacia Adorni, postura que volvió a ratificar durante los últimos encuentros oficiales y en la más reciente reunión de Gabinete.
En ese marco, fuentes oficiales señalaron que durante la reciente visita de Santiago Caputo a Washington no existieron planteos vinculados a la situación judicial del funcionario. Según explicaron, las conversaciones estuvieron centradas en la relación bilateral entre ambos países y en temas de política internacional.
Además, en el oficialismo insistieron en que uno de los principales objetivos del Gobierno es fortalecer el vínculo estratégico con Estados Unidos y minimizaron cualquier versión sobre posibles tensiones diplomáticas por el escenario político local.
Un alto funcionario incluso calificó como “falsas” las versiones sobre consultas de Washington por el caso Adorni y sostuvo que las preocupaciones norteamericanas actuales están enfocadas en cuestiones geopolíticas, especialmente en el avance de China sobre recursos naturales y su influencia en América Latina.