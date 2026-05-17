El Gobierno negó preocupación de Estados Unidos por las causas que involucran a Manuel Adorni

Desde Casa Rosada aseguraron que Washington “no está en los detalles de la política doméstica” argentina y ratificaron el respaldo de Javier Milei al jefe de Gabinete.

Hoy 00:51

El Gobierno nacional rechazó este sábado las versiones que hablaban de una supuesta preocupación de Estados Unidos por las causas judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que la administración de Donald Trump no interviene en cuestiones de política interna argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la Casa Rosada remarcaron que el presidente Javier Milei mantiene un respaldo “total” hacia Adorni, postura que volvió a ratificar durante los últimos encuentros oficiales y en la más reciente reunión de Gabinete.

En ese marco, fuentes oficiales señalaron que durante la reciente visita de Santiago Caputo a Washington no existieron planteos vinculados a la situación judicial del funcionario. Según explicaron, las conversaciones estuvieron centradas en la relación bilateral entre ambos países y en temas de política internacional.

Además, en el oficialismo insistieron en que uno de los principales objetivos del Gobierno es fortalecer el vínculo estratégico con Estados Unidos y minimizaron cualquier versión sobre posibles tensiones diplomáticas por el escenario político local.

Un alto funcionario incluso calificó como “falsas” las versiones sobre consultas de Washington por el caso Adorni y sostuvo que las preocupaciones norteamericanas actuales están enfocadas en cuestiones geopolíticas, especialmente en el avance de China sobre recursos naturales y su influencia en América Latina.