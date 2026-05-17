El juicio por el crimen de Facundo Barboza entra en su fase decisiva

El juicio por el asesinato de Facundo Barboza avanza hacia la etapa final con alegatos programados para el lunes y una posible sentencia el martes.

Hoy 01:17

El proceso judicial relacionado con el asesinato de Facundo Daniel Barboza ha alcanzado su fase culminante, con Diego Maximiliano Orquera, de 28 años, actuando como único imputado por homicidio. Este crimen ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2024 en el camino a La Aguadita, en Alderetes.

La investigación ha estado a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, liderada por Pedro Gallo, con el apoyo del auxiliar fiscal Lucas Manuel Maggio y la investigadora Paula Ponce. Estos profesionales han desempeñado un papel crucial en la recopilación de pruebas y testimonios a lo largo del juicio.

Durante la última audiencia, un experto en genética forense del Laboratorio de Genética Forense del Centro Científico de Investigaciones Penales “René Favaloro” del Ministerio Fiscal de Tucumán presentó sus hallazgos. Este especialista confirmó que se obtuvo un perfil de ADN único del cuchillo utilizado en el ataque, coincidiendo con el de la víctima.

El tribunal ha decidido un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se espera que se realicen los alegatos finales, seguido de la sentencia que podría emitirse el martes. Diego Maximiliano Orquera enfrenta la acusación de homicidio calificado.

A lo largo del juicio, diversos profesionales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y del Cuerpo Médico Forense han presentado informes detallados de la investigación. Se han abordado las pericias de química legal, así como los hallazgos de sangre en el cuchillo implicado en el caso.

Testigos directos del hecho también han declarado, proporcionando testimonios clave sobre los eventos que llevaron al trágico desenlace. “Las evidencias que hemos recolectado son suficientes para establecer la responsabilidad penal del imputado”, afirmó el representante fiscal en sus alegatos iniciales.

El tribunal está compuesto por los jueces Isolina María Apás Pérez De Nucci, María Alejandra Balcazar y Guido Leandro Cattáneo, quienes han estado evaluando las pruebas presentadas a lo largo del proceso.