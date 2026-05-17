Putin viajará a China tras la visita de Trump y buscará fortalecer su alianza con Xi Jinping

El presidente ruso se reunirá con el líder chino los próximos 19 y 20 de mayo para profundizar la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín.

Hoy 01:29

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará a China los próximos 19 y 20 de mayo, apenas días después de la visita realizada por Donald Trump al gigante asiático.

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Según informó el Kremlin, Putin mantendrá reuniones con el presidente chino Xi Jinping con el objetivo de “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica” entre ambos países. Además, está prevista la firma de una declaración conjunta y encuentros vinculados a temas económicos y comerciales.

La visita se da en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y las negociaciones impulsadas por Trump para intentar alcanzar una tregua entre Moscú y Kiev. Sin embargo, los ataques se reanudaron luego de una breve pausa acordada días atrás.

China mantiene una postura cercana a Rusia desde el inicio del conflicto en 2022 y se consolidó como uno de sus principales socios económicos, especialmente a través de la compra de combustibles y productos energéticos rusos.

En paralelo, desde Moscú destacaron la importancia del vínculo con Pekín. El canciller ruso Serguéi Lavrov aseguró que la relación entre ambos países “es más profunda y sólida que las alianzas tradicionales” y sostuvo que representa un factor clave para la estabilidad mundial.