Detienen a un presunto dealer en Joaquín V. González con 2.500 dosis de droga

La Policía de Salta detuvo a un hombre de 26 años en Joaquín V. González y confiscó más de 2.500 dosis de drogas, incluyendo cocaína y marihuana, durante un operativo basado en denuncias anónimas.

Hoy 01:32

En un operativo reciente, la Policía de Salta llevó a cabo la detención de un hombre de 26 años en Joaquín V. González, en el marco de una investigación por venta de drogas. Esta acción se inició tras recibir denuncias anónimas a través del sistema de Denuncias Web.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Investigaciones Narcocriminal del Distrito de Prevención 5, quienes se desplazaron a una vivienda situada en el barrio Islas Malvinas, la cual se sospechaba que funcionaba como una boca de expendio de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los investigadores realizaron un hallazgo significativo, incautando más de 2.500 dosis de drogas, que incluían tanto cocaína como marihuana. Además, se encontraron más de 100 mil pesos en efectivo, y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

El operativo también resultó en la recuperación de un arma de fuego y cartuchos, así como otros objetos que son considerados de interés para la causa judicial.

Esta investigación se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, lo que subraya la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden y el sistema judicial en la lucha contra el narcotráfico.

El éxito de este operativo destaca la efectiva respuesta de la Policía de Salta ante la problemática de la venta de drogas, y la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de denuncia y vigilancia en la comunidad.