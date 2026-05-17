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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 17 de mayo de 2026: se espera una jornada fresca, nublada y con probabilidad de lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables durante la madrugada y una mejora gradual hacia la noche. El lunes comenzará con temperaturas más bajas.

Hoy 01:44

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 17 de mayo se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas de la jornada en Santiago del Estero.

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La temperatura mínima prevista será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14°, en una jornada marcada por condiciones frescas e inestables. Durante la madrugada, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40 y el 70 por ciento.

Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque hacia la noche se espera una leve mejora con nubosidad parcial. Además, se registrarán vientos del sector sur con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora.

Para el inicio de la próxima semana, el organismo nacional anticipa un leve descenso térmico. El lunes tendría una mínima de 6 grados y una máxima de 16°, con mejores condiciones climáticas y cielo parcialmente nublado.

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