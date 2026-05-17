Crece el misterio en Maldivas: murió un buzo en las tareas de rescate de los cuerpos de los turistas italianos

El miembro de la Fuerza de Defensa Nacional falleció por descompresión submarina después de ser trasladado a un hospital. La trágica cueva está a 60 metros de profundidad, dividida en tres grandes cámaras conectadas por pasajes estrechos.

Hoy 06:24

Un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) murió el sábado mientras participaba en las tareas de rescate de los cuerpos de los cinco turistas italianos desaparecidos desde el pasado jueves cuando buceaban en cuevas a más de 60 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

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El sargento Mohamed Mahdhee perdió la vida tras sentirse indispuesto durante la inmersión para tratar de localizar a los italianos, cuyos cuerpos se cree que están atrapados en el interior de una cueva submarina a 60 metros de profundidad, informaron esté sábado las fuerzas militares.

La operación de recuperación de los cuerpos presenta unas dificultades que ponen en riesgo a los equipos de rescate. El general Mohamed Saleem explicó en la televisión pública maldiva, Public Service Media (PSM), que sus efectivos de la Guardia Costera solo están entrenados para descender hasta 50 metros.

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Bajar esos diez metros adicionales para alcanzar la caverna supone un incremento de la presión física y de las exigencias técnicas en un entorno muy estrecho y con escasa visibilidad.

El pasado 14 de mayo, el grupo de cinco italianos no logró salir a la superficie tras adentrarse en esta peligrosa cueva de unos 60 metros de profundidad en las aguas de la isla de Alimathà, un destino habitual para los amantes del submarinismo. El ministerio de Exteriores de Italia los ha dado por muertos.

Según el gobierno de Maldivas, las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.

Hasta el momento, los servicios de emergencia solo lograron recuperar el cadáver de Benedettie en la entrada de la cueva. Las otras cuatro víctimas, entre las que se encuentran tres mujeres y un hombre, permanecen atrapadas en las profundidades a la espera de que los equipos logren acceder al lugar de forma segura.

La Universidad de Génova indicó en un comunicado el viernes que Montefalcone y Oddenino estaban en Maldivas en una misión científica oficial para monitorear entornos marinos y estudiar los efectos del cambio climático en la biodiversidad tropical. Sin embargo, señaló que la actividad de buceo con tanque durante la cual ocurrió el accidente mortal no formaba parte de la investigación planificada y fue “realizada de manera privada”.

El comunicado también indicó que las otras dos víctimas —la estudiante Sommacal y el recién graduado Gualtieri— no participaban en la misión científica.

Funcionarios italianos señalaron que alrededor de otros 20 italianos que estaban en la misma expedición a bordo de la embarcación “Duke of York” se encontraban a salvo. La embajada de Italia en Colombo estaba brindando asistencia a quienes estaban a bordo y había contactado a la Media Luna Roja, que ofreció desplegar voluntarios para ayudar a proporcionar apoyo psicológico.

El Ministerio de Turismo de Maldivas informó que ha suspendido la licencia de operación del “Duke of York” a la espera de una investigación.