Taylor Swift elige un método único para invitar a sus seres queridos

Taylor Swift y Travis Kelce han optado por un método exclusivo y personal para invitar a sus amigos y familiares a su esperada boda, evitando las invitaciones tradicionales y priorizando la confidencialidad.

Hoy 06:18

La boda entre Taylor Swift y Travis Kelce se perfila como uno de los eventos más esperados en el mundo del espectáculo, generando un gran misterio en torno a sus detalles.

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Contrario a las invitaciones convencionales, Swift ha tomado la decisión de realizar llamadas telefónicas personalmente a cada uno de los invitados, creando una atmósfera de intimidad y exclusividad.

La cantante ha implementado esta medida tras diversas filtraciones sobre la ceremonia, reforzando la necesidad de mantener la información bajo estricto control y confidencialidad.

Uno de los invitados mencionó: “Entonces me llamó y me dijo: ‘Estás invitado a mi boda’”, lo que refleja el carácter personal que Swift desea imprimir en la organización del evento.

Además de las llamadas, se ha informado que parte del equipo de la cantante también está colaborando en la comunicación con ciertos invitados seleccionados, asegurando que sean informados de manera discreta.

Los afortunados que han recibido la llamada han sido instruidos a mantener sus agendas de verano lo más flexibles posible, aunque aún no se les ha proporcionado la fecha exacta o el lugar de la ceremonia.

La expectativa ha crecido aún más debido a las versiones contradictorias sobre la ubicación de la boda, que inicialmente se pensaba sería en Rhode Island, donde Swift posee una propiedad significativa, pero ahora también se contempla Nueva York como una posible alternativa.