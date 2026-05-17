Descubren en China la mina de oro más grande del mundo en Hunan

Geólogos han descubierto en la provincia de Hunan, China, una mina de oro que podría contener hasta 1.000 toneladas del metal precioso, lo que la posicionaría como la más grande del mundo.

Hoy 07:01

Recientemente, se ha realizado un descubrimiento monumental en la provincia de Hunan, China, donde se ha hallado lo que podría ser la mina de oro más grande del mundo. Según los geólogos, este yacimiento podría contener 1.000 toneladas del metal precioso, presentándose como una fuente de riqueza sin precedentes.

A los precios actuales del oro, esta mina de oro supergigante podría tener un valor superior a 80.000 millones de dólares, convirtiéndola en la más rica del planeta. Los científicos de la Oficina Geológica de la Provincia de Hunan (GBHP) han identificado más de 40 vetas en el yacimiento de oro Wangu, ubicado en el condado de Pingjiang.

Las exploraciones iniciales han mostrado la presencia de más de 300 toneladas de oro en vetas a menos de 2.000 metros de profundidad. Sin embargo, un modelado 3D más detallado sugiere que podrían existir 700 toneladas adicionales, extendiéndose hasta 3.000 metros de profundidad.

Las muestras de rocas tomadas en el lugar indican que cada tonelada de mineral podría contener hasta 138 gramos de oro puro, un nivel excepcional considerando que un mineral de alta calidad contiene solo ocho gramos por tonelada.

Chen Rulin, un experto en prospección de minerales de GBHP, mencionó que “muchos núcleos de roca perforados mostraron oro visible”, lo que resalta la riqueza potencial de este yacimiento. Este descubrimiento supera lo encontrado en la mina South Deep en Sudáfrica, que tenía 900 toneladas de oro.

Los geólogos creen que aún hay más por descubrir en los próximos años, ya que se han encontrado oro adicional en los bordes del sitio, aumentando la posibilidad de nuevas vetas no detectadas.

Aunque los funcionarios chinos no han anunciado planes específicos para el desarrollo del sitio, el yacimiento de oro de Wangu podría convertirse en uno de los proyectos mineros más grandes de China. Actualmente, la mina de oro más grande del país es la mina Xiling, que solo tiene un depósito de 580 toneladas.