Venezuela deportó a Estados Unidos al empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

Había sido destituido por Delcy Rodríguez del Ministerio de Industrias en enero, tras la captura del líder chavista. Ya estuvo detenido en Estados Unidos y fue liberado en 2023, como parte de un acuerdo entre ambos países.

Hoy 05:01

Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Saab, de 54 años, ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

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Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que informó The New York Times en febrero pero que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.

"Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", fue el mensaje que en aquella oportunidad difundió la mandataria interina en la plataforma de mensajería Telegram.

Semanas más tarde, lo separó de sus últimos cargos, entre ellos el que conservaba en el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP). Ese puesto fue el que Maduro le dio en 2023 apenas regresó a Venezuela, después de ser excarcelado en Estados Unidos.

En marzo, The New York Times aseguró que el Gobierno de Donald Trump negociaba la extradición de Saab, poco después de que se presentara una acusación por corrupción en Miami (Florida). En ese país lleva años acusado de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Este sábado, finalmente, se confirmó su salida a Estados Unidos, con una aclaración sobre el status de la iniciativa.

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", detalló el Servicio de Migración venezolano en un comunicado.

El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una "deportación".

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.