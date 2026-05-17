Otro conductor evita tragedia al detener tráiler sin frenos en Guatemala

La intervención rápida de un conductor de camión evitó una tragedia al detener un tráiler que se quedó sin frenos en la autopista Palín-Escuintla, una ruta conocida por su alta accidentabilidad.

Hoy 05:19

Un video impactante ha capturado momentos de terror en la autopista Palín-Escuintla, en Guatemala, donde un tráiler aparentemente se quedó sin frenos mientras descendía a gran velocidad por esta peligrosa carretera.

Las imágenes, que se han vuelto virales en redes sociales, muestran cómo otros vehículos intentan apartarse del camino al darse cuenta de que el tráiler avanzaba fuera de control.

En medio de esta situación caótica, el conductor de otro camión tomó la decisión arriesgada de acercarse al tráiler para intentar detenerlo y así evitar una tragedia inminente.

El video muestra el instante crítico en que ambas unidades avanzan casi juntas, mientras otros conductores observan la escena con angustia y temor.

Durante varios segundos, el tráiler continúa descendiendo sin control, generando un clima de temor entre quienes circulaban por la autopista, una ruta que ha registrado numerosos accidentes mortales.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción y habilidad del camionero, se logró reducir la velocidad de la pesada unidad hasta finalmente detenerla.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni daños mayores, lo que permitió que todos los involucrados se salvaran de una posible tragedia.

Los usuarios en redes sociales han destacado la valentía del conductor que intervino, calificando su acción como heroica y compartiendo las impactantes imágenes que siguen circulando en plataformas digitales.