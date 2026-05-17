Declaran la emergencia de salud pública internacional por el brote de ébola en África

Hay cerca de 100 muertos. La Organización Mundial de la Salud lanzó la advertencia tras comprobar el brote de ébola Bundibugyo en Congo y Uganda. Piden reforzar las respuestas sanitarias sin cerrar fronteras.

Hoy 05:07

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública internacional por una rara cepa de ébola que ya provocó la muerte de decenas de personas en la República Democrática del Congo y un deceso en Uganda. En total hasta el momento, 89 personas.

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Según el comunicado difundido desde Ginebra, la OMS "determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional (PHEIC, en inglés)".

Sin embargo, en el comunicado agregó que el brote "no cumple con los criterios" para ser calificado como una pandemia. "No se trata de una emergencia de carácter pandémico", aclararon.

El brote de ébola que afecta a Congo (RDC) ya habría causado 88 muertes, según cifras comunicadas este sábado, y también fue confirmado oficialmente un deceso en Uganda.

Hasta el momento, en Congo, se registraron 88 muertes probablemente causadas por el virus, de un total de 336 casos sospechosos, según un balance divulgado este sábado por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba.

Dado que el foco de la epidemia se encuentra en una zona de difícil acceso, pocas muestras pudieron ser analizadas en laboratorio y los balances se basan de manera inicial en "casos sospechosos". Los análisis de laboratorio realizados hasta el momento concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.

No existe vacuna contra esta variante ni tampoco "tratamiento específico", recordó en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba. "Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%", informó.

El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa fue declarado en agosto del año pasado en el centro del país y contenido en diciembre. Hubo por entonces 34 muertos.

La epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos, y ocurrió entre 2018 y 2020.

Cómo se transmite el virus de ébola

La transmisión entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o muerta.

Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.

Hasta ahora en Congo, solo se pudieron realizar pocas pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa. Pero según los primeros resultados, con ocho casos confirmados de ébola entre trece muestras analizadas y un elevado número de casos sospechosos, la epidemia parece propagarse rápidamente.

"El número de casos y de muertes que estamos viendo en tan poco tiempo, combinado con la propagación en varias zonas sanitarias y ahora más allá de la frontera, es extremadamente preocupante", advirtió Trish Newport, de la ONG Médicos Sin Fronteras, presente en la provincia de Ituri.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Uganda informó el viernes de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, en la capital. No obstante, el ministerio subrayó que por ahora no se registró ningún "caso local".