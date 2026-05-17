De premiado internacional a cenizas: así quedó el histórico hotel Huemul de Bariloche

Las llamas se iniciaron por una “quema de residuos forestales” que se descontroló. El Huemul fue sello de la arquitectura local y estaba siendo refaccionado de cara a la temporada que se avecina.

Hoy 05:44

Un devastador incendio se desató durante la tarde del sábado en el histórico Hotel Huemul, a pocas cuadras del Centro Cívico de esta ciudad, y lo consumió por completo: los bomberos aún trabajan para extinguirlo.

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El incendio del Huemul causó profunda consternación en Bariloche.

Tras un llamado al 911 recibido alrededor de las 15.15, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) se dirigió al kilómetro 1,5 de la avenida Bustillo, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. “Aparentemente estaban haciendo una quema de residuos forestales, se les escapó y agarró la estructura del hotel”, contó al diario La Nación Nelson Leal, jefe del Splif Bariloche.

Gran cantidad de bomberos trabajó para terminar con las llamas en el Huemul.

En el operativo intervienen todos los cuarteles de bomberos de la ciudad, además de personal de Protección Civil, Policía de Río Negro, Prefectura, Camuzzi y la Cooperativa Elétrica (CEB).

Un primer móvil del Splif con cinco combatientes trabajaron en el entorno del hotel y lograron contener el incendio forestal, que luego se propagó hacia la estructura edilicia. Las diversas dotaciones de bomberos se sumaron al operativo, que demandó el cierre preventivo de la avenida Bustillo.

El Huemul estaba en refacción de cara a la nueva temporada.

Los combatientes permanecen en el lugar tratando de extinguir las llamas a más de tres horas de iniciarse el fuego. Según se supo, no hay víctimas, aunque dos bomberos debieron ser hospitalizados por inhalar humo aunque se encuentran estables.

El emblemático hotel Huemul, construido en piedra y madera hace 40 años, estaba cerrado desde hace varios meses por obras de refacción. El fuego afectó toda la estructura y la columna de humo que generaron las llamas pudo verse a varios kilómetros de distancia.

En cuestión de minutos, las llamas se apoderaron de la estructura del Huemul.

El lugar cuenta con 98 habitaciones con vista al lago, además de bajada a la playa, gimnasio, pileta climatizada, salones para eventos, bar, solarium y salón de juegos, entre otros servicios.

En 2010, Miguel Yuri, por entonces presidente de Kilton, la empresa que era propietaria del Hotel Huemul, recibió de manos de representantes de la Editorial Office y Trade Leader’s Club de España, el Trofeo de Oro de Turismo, Hostelería y Gastronomía, en el rubro Hotelería.

Orlando Báez, coordinador del Splif, coincidó en señalar que el incendio se desató por una quema. En Bariloche, la temporada de quemas controladas de restos forestales (podas y limpieza de terrenos) comenzó el 27 de abril y se extiende durante los meses de otoño e invierno.

Reducir material combustible

El objetivo de esa ventana estacional es reducir el material combustible acumulado para evitar focos de incendio en la temporada de verano. Las autoridades advierten sobre la importancia de no realizar quemas durante días de fuertes vientos, así como de mantener el fuego siempre bajo supervisión y tener herramientas de control a mano (agua, palas). En este caso, la quema se fue de control.

La quema se fue de control y el Huemul quedó reducido a cenizas.

Según confirmaron desde la Asociación Empresaria Hotelera de Bariloche (Aehgb), el hotel Huemul estaba cerrado por mantenimiento: no había huéspedes y funcionaba con mínimo personal. “Hace poco habían terminado el grueso de la obra nueva”, indicó Martín Lago, presidente de la asociación.

Algunos referentes de la industria hotelera agregaron que el hotel Huemul sufrió otro incendio hace unos 30 años.