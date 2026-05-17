“Todo muy lindo”: Mauricio Macri habló de su relación con Dolores Teuly

Tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el ex presidente confirmó su vínculo sentimental con la empresaria y por primera vez blanqueó el romance con Teuly.

Hoy 05:55

Después de varios días marcados por rumores y distintas versiones alrededor de su vida privada, Mauricio Macri finalmente decidió romper el silencio y confirmar que está comenzando una nueva relación sentimental. El expresidente habló públicamente sobre el vínculo que mantiene con la empresaria Dolores Teuly y dejó en claro que atraviesa un presente personal distinto tras su separación de Juliana Awada.

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La información comenzó a tomar fuerza el pasado jueves, cuando en distintos programas de espectáculos aseguraron que el exmandatario habría vuelto a apostar al amor. Poco después, fue el propio Ángel de Brito quien compartió la palabra de Macri a través de sus redes sociales y reveló el mensaje que le envió sobre esta nueva etapa sentimental.

“Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X al citar la respuesta que recibió de Mauricio Macri sobre su relación con “Lola”, como llaman en su entorno a Dolores Teuly.

Según trascendió, Dolores tiene 46 años y años atrás formó parte del ámbito laboral vinculado al expresidente. De acuerdo con la información que dieron Ángel de Brito y Karina Iavícoli en LAM (América), ambos se habrían conocido durante el período en el que Macri estaba al frente de la presidencia.

“Estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto”, comentaron los periodistas al aire del ciclo de espectáculos.

En ese contexto, también salió a la luz el perfil profesional de Teuly, donde figura que en 2015 se desempeñó como asesora dentro de la Dirección General de Eventos de Presidencia, dato que coincidió con las versiones que circularon en televisión.

Además, en LAM contaron que la relación avanzaría de manera seria y que incluso Mauricio Macri ya habría hablado sobre el tema con personas de máxima confianza. “Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos, porque iba en serio”, sostuvo Karina Iavícoli durante el programa.

Por otro lado, días atrás, Nancy Duré también había dado detalles sobre Dolores Teuly en Puro Show (El Trece), donde se refirió tanto a su presente profesional como a las características personales que le describieron personas cercanas.

“Una muchacha de 46 años, divina, espléndida”, expresó la panelista sobre la empresaria. Luego agregó: “Hoy también tiene una empresa que vende alfombras”.

En relación con la información que recibió sobre el romance, Duré remarcó: “Sé que me lo van a desmentir, pero insisto, esta información viene de gente muy cercana”.

Finalmente, la periodista también destacó el perfil de Dolores y aseguró: “Me dicen que es una espléndida total, hermosa mujer. Muy fina, muy del estilo que le gusta a Macri, teniendo en cuenta el perfil de lo que fue Juliana”.