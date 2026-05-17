Propuesta del CCB para esta semana: taller de fotografía, para grandes, y literario, para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario continúa llevando adelante actividades programadas.

Hoy 07:22

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará los días 19 y 26 de mayo y 2 de junio, el “Taller de fotoproducto y edición con teléfono celular”, destinado a Emprendedores, comerciantes y público en general, mayores de 16 años.

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El mismo tendrá lugar en dos comisiones: 1) de 15 a 16:30 hs y 2): de 16:30 a 18:00 hs, en forma gratuita y con cupos limitados.

En este taller práctico se mostrará cómo usar cajas de iluminación y técnicas avanzadas para capturar imágenes profesionales, con los celulares particulares.

Los participantes optimizarán las fotos para e-commerce y aumentar ventas, descubriendo jugos de luz, composición de imagen y edición.

Otra propuesta, para los más pequeños

Por su parte, el CCB dictará el taller Literario Infantil “Vení que te cuento…un cuento“, destinado a niños de 5 a 11 años, tendrá lugar los días martes 19 y jueves 21 de mayo, en el horario de 19 a 20.30, en forma gratuita.

A través de la lectura, la escucha activa, la interacción oral y distintas propuestas lúdicas se interpretará el texto, explorando la amistad, haciendo volar la imaginación y las emociones, junto a los entrañables protagonistas de la historia.

“Vení que te cuento …un cuento!“ es un taller para redescubrir el placer de leer, de escuchar cuentos, de crear y jugar con las palabras.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.