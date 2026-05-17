Clima en Termas de Río Hondo: lluvias moderadas y un respiro soleado a la vista

Los termenses enfrentarán un día con cielo cubierto y lluvias moderadas, seguido por un pronóstico más soleado para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, la situación climática se presenta con un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 10.1 °C, aunque la sensación térmica es de 8 °C. Con una humedad del 94% y vientos del SSW a 15.5 km/h, el clima es ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo.

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Para los termenses, el pronóstico indica que se esperan lluvias moderadas a intervalos durante el día, con una mínima de 9.2 °C y una máxima de 12.6 °C. Las condiciones climáticas invitan a llevar paraguas y abrigarse bien.

A partir de mañana, los termenses podrán disfrutar de un día soleado, con un leve descenso en la temperatura mínima, que se ubicará en 6.7 °C, y una máxima que alcanzará los 16.8 °C. Este cambio brinda un respiro a quienes anhelan un poco de sol.

El martes, la tendencia se mantendrá con más sol y temperaturas agradables. La mínima será de 6.9 °C y la máxima se elevará a 18.5 °C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el clima más templado.

En resumen, hoy los termenses deben prepararse para un clima variable: lluvias moderadas en la jornada, con temperaturas entre 9.2 °C y 12.6 °C, seguidas de días soleados y agradables en los próximos días.