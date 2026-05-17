Coudet, tras la clasificación de River a la final: “Hicimos un gran partido”

El entrenador del Millonario analizó el triunfo ante Rosario Central por el Torneo Apertura y valoró el trabajo del equipo, que buscará quedarse con el título.

Hoy 08:18

River derrotó por 1-0 a Rosario Central y consiguió su boleto a la final del Torneo Apertura, gracias al gol de penal de Facundo Colidio en el segundo tiempo.

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Tras la clasificación, Eduardo Coudet habló en conferencia de prensa y valoró el rendimiento de su equipo en un partido clave, que además le dará la posibilidad de buscar su primer título como entrenador del Millonario.

“Creo que hicimos un gran partido contra un gran rival. Un rival incómodo por el cariño que le tengo al club y a su gente. Pero, en el balance general, hicimos un gran encuentro”, expresó el DT.

El entrenador destacó especialmente la manera en la que River logró controlar a Rosario Central, un equipo que venía mostrando buen funcionamiento.

“No le permitimos desplegar su juego a un equipo que viene jugando bien y que tiene buenos jugadores. Hicimos un partido muy bueno de principio a fin”, agregó.

La mirada de Coudet sobre el presente de River

Más allá del pase a la final, Coudet remarcó que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar y que el trabajo diario será clave para llegar de la mejor manera a la definición.

“Falta mucho. Seguimos trabajando, tratando de mejorar y corregir errores. Es cada partido. Siempre hay cosas para corregir, así que vamos a tratar de aprovechar todo lo que tenemos”, sostuvo.

El DT también se refirió a las lesiones de Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, quienes encendieron las alarmas durante el encuentro.

“Ojalá sea leve lo de los muchachos. Las lesiones me duelen mucho y nunca son bienvenidas”, señaló.

Una final con mucho valor

Coudet le dio importancia al hecho de haber alcanzado una nueva instancia decisiva y destacó el compromiso del plantel.

“Estar en una final siempre es importante. Hay que darle mérito al grupo, que trabaja día a día y quiere seguir creciendo”, afirmó.

Por último, fue consultado por el posible rival en la definición, que saldrá del ganador entre Argentinos Juniors y Belgrano.

“Los rivales no se eligen, porque si hubiese podido elegir, el de hoy hubiera sido el primero que habría evitado. Ahora trataremos de recuperarnos de la mejor manera posible y descansar desde la parte física, que viene siendo bastante duro”, cerró.