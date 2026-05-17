Bulgaria, con Dara, ganó el Festival de Eurovisión 2026

A pesar del intento de boicot de países como España e Irlanda, y el discurso antisemita y de odio de medios y en la red, Israel quedó en segundo puesto, recibiendo el fuerte apoyo del público, nuevamente.

Hoy 08:35

La cantante búlgara Dara le dio el sábado por la noche a Bulgaria su primera victoria en el Festival de Eurovisión, con el tema "Bangaranga", un himno a la fiesta y a la emancipación.

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La joven de 27 años se impuso con 516 puntos por delante del representante de Israel, Noam Bettan, con 343 puntos, en la 70ª edición del histórico festival, el mayor evento musical televisado en directo del mundo.

Bulgaria se había perdido las últimas tres ediciones de este fastuoso evento, pero se alzó con la corona por primera vez en Viena, superando a Israel en el último momento, cuando se contabilizaron los puntos, mientras que Rumanía terminó en tercer lugar.

Alrededor de 10.000 fans engalanados llenaron el Wiener Stadthalle, el estadio de la capital austriaca, para presenciar la gran final de Eurovisión del sábado , donde, como siempre, el espectáculo no escapó a la geopolítica de fondo.

A pesar de que España, los Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia abandonaron el festival como boicot a la presencia de Israel, su representante, Noam Bettan, se ganó el apoyo del público alrededor del mundo. Y mientras afuera había "ruido", en el recinto reinó la música y camaradería entre artistas.

Incluso, a pesar de que el canal estatal de España no transmitió Eurovisión -festival que España solo ganó dos veces, y la segunda vez, en 1969, fue como empate- los españoles vieron el evento a través de YouTube. Además, Eurovisión fue primera tendencia en X España.

Todo parecía indicar que Noam iba a ganar el concurso para Israel con su espectacular canción "Michelle", tras obtener una gran puntuación en el televoto del público de toda Europa. Pero una vez revelados los resultados del televoto búlgaro, Dara finalmente ganó.

El ganador de Eurovisión del año pasado, Johannes Pietsch, conocido como JJ, abrió el espectáculo con un guiño a la gran historia musical de Austria al interpretar el aria de "La reina de la noche" de la ópera de 1791 "La flauta mágica" del compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

El cantante lírico de 25 años triunfó en Basilea 2025 con "Wasted Love", y volvió a interpretar la canción ganadora en un nuevo formato sobre el escenario, rodeado de bailarines que evocaban un baile vienés.

Los grandes favoritos de las casas de apuestas para la final eran el dúo finlandés formado por la violinista Linda Lampenius y el cantante de pop Pete Parkkonen, con su canción "Liekinheitin" o "Lanzallamas".

La cantante rumana Alexandra Capitanescu cambió el ambiente con su canción de heavy metal "Choke Me", de 22 años, que generó controversia en la antesala debido a su letra repetida: "Quiero que me estrangules".

La australiana Delta Goodrem, que ha vendido nueve millones de álbumes, quedó en cuarto lugar tras cautivar al público con su canción "Eclipse", que estuvo repleta de momentos impactantes y culminó con ella elevándose en lo alto de una tarima que emergía de un piano brillante.

La banda serbia de metal Lavina ofreció el gruñido más profundo y desgarrador de la noche, el checo Daniel Zizka navegó por un laberinto de espejos, mientras que el lituano Lion Ceccah, pintado de plata, aportó un aire de misterio melancólico.

Los fans ucranianos contuvieron la respiración mientras Leleka iba aumentando lentamente la intensidad hasta alcanzar la nota excepcionalmente alta en su canción "Ridnym", y luego estallaron en júbilo cuando la interpretó a la perfección.

La sombría canción coral "Andromeda" del grupo croata Lelek evocaba la persecución de las mujeres cristianas en el Imperio Otomano.

El artista británico de música electrónica experimental Look Mum No Computer consiguió que el público coreara "Eins, Zwei, Drei", cuya letra menciona el trabajo pesado y las natillas. Sin embargo, quedó en el último lugar, con un solo punto, con los jueces y el público dándole la espalda totalmente.