Mitre recibe al San Miguel de Coleoni buscando volver al triunfo en la Primera Nacional

El encuentro válido por la fecha 14 de la Zona A se disputará desde las 16 en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”.

Hoy 08:53

Mitre buscará volver al triunfo este domingo cuando reciba a San Miguel, en un encuentro válido por la fecha 14 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El partido se disputará desde las 16 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, en el barrio 8 de Abril.

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El Aurinegro viene de rescatar un valioso empate 0-0 ante San Telmo como visitante y ahora intentará hacerse fuerte como local para sumar tres puntos importantes en su objetivo de acercarse a la zona de Reducido.

El equipo santiagueño acumula 13 unidades y su meta más inmediata pasa por meterse entre los equipos que pelean por un lugar en la próxima instancia del torneo.

Actualmente, el último equipo que está ingresando al Reducido es Ferro, que ocupa el octavo puesto con 18 puntos. Por eso, una victoria esta tarde le permitiría a Mitre achicar diferencias y ganar confianza para lo que viene.

Del otro lado estará San Miguel, un rival de cuidado que llega con 15 puntos y ocupa el puesto 12 de la Zona A.

El equipo bonaerense tiene como entrenador a Gustavo “Sapito” Coleoni, un viejo conocido del fútbol santiagueño por su histórico paso por Central Córdoba.

Mitre afrontará un partido clave en casa, con la necesidad de volver a ganar y empezar a escalar posiciones en la tabla.