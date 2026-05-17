Sarmiento enfrenta a Tucumán Central con la urgencia de conseguir su primera victoria

El Profe recibe esta tarde al elenco tucumano con la necesidad de sumar de a tres.

Hoy 09:08

Sarmiento de La Banda recibirá este domingo a Tucumán Central, desde las 16.30, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Federal A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Profe llega a este compromiso con la urgencia de conseguir su primera victoria en el campeonato, luego de un arranque complicado que lo dejó en el último puesto de la Zona 2.

En su última presentación, el conjunto bandeño cayó por 4-2 ante San Martín de Formosa en condición de visitante, resultado que profundizó su necesidad de reaccionar rápidamente.

Actualmente, Sarmiento suma apenas 3 puntos, producto de tres empates y cuatro derrotas en lo que va del certamen.

Del otro lado estará Tucumán Central, que llega con una realidad diferente. El elenco tucumano marcha sexto en la zona, con 10 unidades, tras conseguir tres triunfos, un empate y tres derrotas.

Para Sarmiento, el partido aparece como una oportunidad clave para reencontrarse con su gente, cortar la mala racha y empezar a salir del fondo de la tabla.

El encuentro contará con una terna arbitral encabezada por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca.

Sus asistentes serán Exequiel Augusto Agüero y Santiago Andrés Agüero, también de Catamarca, mientras que el cuarto árbitro será Fernando Alberto Ruarte, de La Rioja.