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Avda. Belgrano y Magallanes: fuerte choque provocó lesiones a dos policías y una mujer

El siniestro ocurrió pasadas las 22 horas del sábado en la mencionada esquina del barrio Centenario de la Capital santiagueña.

Hoy 09:02

La colisión entre una motocicleta perteneciente a la División Prevención Zona Norte, con dos efectivos policiales a bordo, y una motocicleta de 110 cc, conducida por una mujer, terminó con los tres ocupantes en el piso y con politraumatismos.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 22 horas, por causas a establecer, cuando ambos rodados colisionaron en la esquina de Avda. Belgrano y Magallanes del barrio Centenario.

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En una Honda Tornado 300 cc se conducían los policías de apellidos Geréz y Sosa, por Magallanes en sentido oeste a este y en una Corven Energy 110 CC se movilizaba una mujer de apellido Bravo, por Belgrano de norte a sur.

En la mencionada esquina ambos rodados colisionaron fuertemente, terminando lesionados los tres protagonistas.

Todos los involucrados fueron derivados al hospital Regional en ambulancias del SEASE y en el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta y Criminalística.

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