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Colonia Dora ya trabaja en la futura muestra anual por el Mes Mundial de la Miel

Uno de los principales objetivos es acercar a la comunidad el valor de la actividad apícola en la zona.

Hoy 08:55
Autoridades de Colonia Dora planifican la importante muestra anual.

La Municipalidad de Colonia Dora, junto al INTA Añatuya y la EFA Avellaneda, avanza en la planificación y organización de la muestra anual por el Mes Mundial de la Miel, que se realizará próximamente en un espacio público de esta ciudad.

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De la reunión participaron Diego Gabriel Salas, del INTA Añatuya; el intendente de Colonia Dora, Williams Cheín; el secretario de Gobierno, Aldo Juárez; y el presidente del Concejo, Martín Miguel Pèrez.

Esta propuesta "tiene como objetivo acercar a la comunidad el valor de la actividad apícola y dar a conocer el importante trabajo que se desarrolla desde el área de Producción de la EFA Avellaneda, fortaleciendo el vínculo entre educación, producción y desarrollo local".

Durante la jornada se prevé la exposición de trabajos, experiencias y producciones vinculadas a la apicultura, promoviendo el conocimiento sobre esta actividad productiva y su impacto en el ambiente y la economía regional.

Asimismo, uno de los principales propósitos de esta iniciativa es despertar el interés de jóvenes y vecinos para generar futuras capacitaciones en apicultura, brindando nuevas oportunidades de formación y crecimiento para nuestra comunidad.

Además, en el encuentro se acordaron acciones conjuntas entre el INTA y el municipio para la entrega de semillas, las cuales serán adquiridas con fondos municipales.

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