“No tenés nada en común con la gente que destila veneno”, el fuerte posteo de la esposa de Di María tras la eliminación de Central

Tras la eliminación de Rosario Central ante River por la semifinal del Torneo Apertura, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, publicó un fuerte mensaje en redes sociales dedicado al capitán del Canalla.

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El partido se disputó en un Monumental caliente, donde el “Fideo” fue silbado cada vez que tocó la pelota. En ese contexto, Cardoso utilizó sus historias de Instagram para respaldar al futbolista y cuestionar las críticas recibidas.

“Sólo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto”, expresó.

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Luego, agregó: “Con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...”.

Y cerró con una frase cargada de emoción: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres”.

La respuesta de Di María

La reacción de Ángel Di María no tardó en llegar. El campeón del mundo compartió el mensaje y le respondió públicamente a su esposa.

“Yo te amo mucho más. Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños”, escribió el capitán de Rosario Central.

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Tras la derrota por 1-0 ante River, Di María también habló con la prensa y le restó importancia a la reprobación de los hinchas millonarios.

El jugador aseguró que los silbidos forman parte del “folklore del fútbol” y recordó que en varias oportunidades también fue ovacionado en el Monumental con la camiseta de la Selección Argentina.

“Es fútbol”, resumió el “Fideo” en diálogo con ESPN.