Añatuya se enfrenta a un día nublado: clima fresco para hoy Domingo 17 de mayo de 2026

Los añatuyenses se preparan para un día con cielo cubierto y temperaturas frescas. El clima se mantendrá variable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, la situación climática se presenta con un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 11.4 °C, con una sensación térmica aún más baja de 9.4 °C. La alta humedad del 80% y el viento del sur-suroeste a 18 km/h contribuyen a que la jornada se sienta más fresca de lo habitual.

Para los añatuyenses, el pronóstico para hoy indica mínimas de 9 °C y máximas de 15.3 °C. Estos valores sugieren que el frío persistirá durante el día y que es recomendable abrigarse si se planea salir.

El clima en Añatuya irá cambiando en los próximos días, ya que mañana se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 5.5 °C y los 16.8 °C. Esto marca un pequeño alivio en comparación con la jornada de hoy.

Para el martes, el pronóstico también es favorable, ya que se prevé otro día soleado con mínimas de 6.6 °C y máximas que podrían alcanzar los 19.6 °C. La tendencia sugiere un leve aumento de las temperaturas hacia mediados de semana.

En resumen, hoy en Añatuya se registran temperaturas frescas y condiciones de cielo cubierto, con una mínima de 9 °C y una máxima que no superará los 15.3 °C. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un clima fresco y húmedo durante el día.